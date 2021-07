Ad agosto riparte 'Biodiversità Tour 2021' dell'imprenditore botanico Marco Damele

Dopo il successo del “Biodiversità Tour 2017, 2018, 2019 e 2020” che ha permesso di far conoscere e apprezzare la cipolla egiziana in tutta Italia, Marco Damele presenterà anche per il 2021/2022 un nuovo ciclo di incontri prendendo spunto dall'ultimo libro pubblicato dalla Edizioni Zem "Il Giardino della Biodiversità". Un tour che a breve porterà Damele ad esibirsi in pubblico nelle librerie, teatri, scuole, fiere e ristoranti.



Si partirà ad agosto con delle presentazioni serali ed all'alba a Camporosso all'interno del Giardino della Biodiversità", per proseguire venerdì 17 settembre a La Spezia in occasione della rassegna culturale "Parole & Note agli Orti" e il 25/26 settembre a Quincinetto (To) per la mostra mercato internazionale "Librerie Antiquarie di Montagna".



Il tour sarà un viaggio nei ricordi dell'autore che ripercorrerà la sua esperienza e visione del mondo agricolo. Dagli studi di agraria al quinquennio di presidenza alla guida dei giovani agricoltori, dalla riscoperta delle antiche varietà orticole alla tutela della biodiversità senza dimenticare la cipolla egiziana. Il tutto raccontato attraverso aneddoti, riflessioni, ricette e considerazioni sull'abbandono delle campagne, la migrazione dei popoli, la cementificazione selvaggia, i cambiamenti climatici e le prospettive di un futuro, quello agricolo per molti in crisi. Tecnologia, meccanizzazione, burocrazia, informatica, chimica sono diventati i nostri nuovi dei. Ogni giorno attraversiamo una continua fase di evoluzione e di miglioramento della condizione umana. Ogni giorno tendiamo a puntare alla modernità, ma la tecnica non deve assolutamente sostituire la tradizionale qualità che si è affermata attraverso i secoli e che ha fatto conoscere ed amare i nostri prodotti in tutto il mondo. Moderno e primitivo non sono stadi diversi della nostra crescita agricola, ma rappresentano due facce della stessa medaglia.