Sanremo: dopo tanti anni acqua, gas e un asfalto nuovo per i residenti di zona Peiranze e Pian dei Bosi (Foto)

Sono definitivamente conclusi i lavori di zona Peiranze e Pian dei Bosi a Sanremo. Una pratica, avviata dal Comune matuziano a metà del 2019 e che ha visto la posa di circa 2 km della nuova condotta di distribuzione del gas alla quale sono state collegate circa 60 abitazioni.

I lavori hanno visto anche la posa della nuova condotta dell'acqua potabile e la totale asfaltatura della strada, con grande soddisfazione dei residenti. Si tratta di un’opera fondamentale che cambierà la vita di chi risiede in zona Peiranze e Pian dei Bosi.

“Attendevamo in pratica da sempre questi lavori – hanno detto alcuni residenti – e ne approfittiamo per ringraziare l'Assessore Donzella per il supporto che ci ha dato nelle varie fasi di avanzamento della pratica”.

A Pian dei Bosi, fino ad oggi, i residenti si sono arrangiati con bombole di gas o bomboloni di Gpl. Grazie all’ok della Giunta arrivato due anni fa al progetto di Italgas, è partito il cantiere. L’azienda ha proposto un intervento con la posa di circa 1.700 metri di nuove tubazioni per portare la rete del gas.