A Imperia "Birra o Bikers" nel weekend il nuovo evento targato Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi

Birra, musica e InejaFood in calata Cuneo ad Oneglia. Torna il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi con il nuovo evento “Birra o Bikers”. Nelle giornate di oggi e domenica si terrà un tour degli ex 11 Comuni che hanno nel 1923 fondato Imperia e che oggi sono delle frazioni.



"Il tour inizierà con il passaggio nel paese di Piani, transitando da Dolcedo e poi Caramagna per poi proseguire verso Oneglia. - spiegano gli organizzatori - Le moto passeranno da Piazza Dante, facendo tappa alla Fratelli Carli per poi riprendere il giro dalle Carceri, Piazza Calvi ed i portici, poi giù verso Calata G.B. Cuneo dove l'arrivo è previsto alle ore 16.15. Per ciò che riguarda l'offerta gastronomica, i cuochi di InejaFood, sono nuovamente pronti a deliziare turisti e concittadini, con pasta, carne alla griglia, patatine fritte, pomodori e litri di Birra! Questa sera la selezione musicale è nelle sapienti mani di Enzo Testini aka Dj Tex. Sempre presente il Mercantineja con curiosità artigianali da non perdere".



"Si ringraziano, il CCMotorday, il Moto Club degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, Sezione Nord Ovest, il Moto Club Polizia di Stato, Delegazione di Imperia ed il Moto Club Harley-Davidson Italian Club H-Dic Liguria, il Bar 11 per il sostegno alla proposta musicale, Espansione Eventi di Paola Savella per l'apporto all'organizzazione della parte commerciale e non solo, le Associazioni aderenti al progetto, Autostory nel suo presidente Giuseppe Lo Sicco, “11 Comuni per Imperia” per la disponibilità nel sostegno al tour motociclistico e naturalmente l'Amministrazione Comunale per la consueta disponibilità e vicinanza" - concludono.