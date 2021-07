Ventimiglia: sabato Paolo Rossi al Festival ‘Albintimilium theatrum fest’, parole antiche per pensieri nuovi

Con Paolo Rossi interprete di Odissea un racconto mediterraneo- La maga Circe (Canto X), sabato prossimo 2021 si inaugura il Festival Albintimilium Theatrum fEst di Ventimiglia. Prodotto da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi, ha un significato particolare non solo perché riporta gli attori in uno dei teatri romani (II-III secolo d.C.) meglio conservati del Nord Italia, ma perché per la prima volta si completa in Liguria la rete STAR Sistema Teatri Antichi Romani collegando i due estremi della regione: Luni con il suo anfiteatro dove ha sede il “Portus Lunae Art Festival” che domenica 25 luglio ospita Moni Ovadia e, appunto, Ventimiglia.

«Sono felice – dichiara Maifredi, ideatore e direttore artistico del Festival – di dare avvio all’Albintimilium Theatrum fEst proprio nel luogo dove da molti anni sognavo di andare in scena con parole antiche per pensieri nuovi. Teatro Pubblico Ligure fa confluire qui le due linee principali della propria mission: rigenerazione del territorio e valorizzazione dei siti archeologici della Liguria, in rete con i siti archeologici teatrali di tutta Italia». Il festival Albintimium Theatrum fEst, organizzato da Teatro Pubblico Ligure nell’ambito del progetto STAR – Sistema Teatri Antichi Romani, è sostenuto dal Comune di Ventimiglia, dalla Direzione regionale Musei Liguria, dall’Area archeologica di Nervia e dalla Regione Liguria.

Ventimiglia è una terra di frontiera, da sempre solcata da viandanti, arricchita e ferita di fronte alla complessità. Per questo Teatro Pubblico Ligure ha voluto creare un progetto che tenesse conto della storia passata e presente della città, esaltando le caratteristiche che le sono peculiari per rigenerare una comunità attraverso la cultura, con parole antiche per pensieri nuovi, in situazioni in cui le persone possano incontrarsi e ritrovarsi. Così sono nati i sei spettacoli dedicati al viandante dei viandanti, Odisseo, preceduti da VIA Incontri e racconti lungo la via Iulia Augusta. Il teatro è posto lungo questa antica via di comunicazione, che oggi come allora unisce le storie di tante persone. La prima, alle ore 18.30, porta al Museo di Nervia per visitare la domus del cavalcavia, accompagnati dall’archeologo Giulio Montinari.

Odissea un racconto mediterraneo, ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, è il racconto di uno dei testi fondativi della cultura occidentale affidato a cantori contemporanei e riportato all’oralità delle sue origini. Si comincia sabato al Teatro Romano di Ventimiglia con Paolo Rossi protagonista di La maga Circe (canto X), primo appuntamento di Odissea un racconto mediterraneo ideato e diretto da Sergio Maifredi. Rossi rilegge a suo modo uno dei personaggi più affascinanti dell’Odissea. Il dio Eolo ha dato a Odisseo l’otre che imprigiona i vènti contrari al ritorno ad Itaca. I compagni di Odisseo aprono l’otre, i vènti si scatenano e i marinai sono in balìa del mare per nove giorni. I giganti Lestrigoni massacrano parte dei compagni di Odisseo, indi finalmente giungono all’isola di Circe.

La bella dea trasforma gli uomini in porci facendo loro scordare il ritorno. Odisseo riuscirà a liberare i suoi compagni ed a riprendere il viaggio. Paolo Rossi trova infiniti spunti da questo canto per chiosare ogni suo pensiero sulle donne di Omero e non solo. La sua lettura sa restituirci anfratti dell’Odissea che altrimenti rischiano di perdersi, fagocitati dall’insieme.