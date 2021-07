Con Ponente Experience dal 22 al 25 luglio tante occasioni per camminare e scoprire il territorio del ponente ligure

Dal 22 al 25 luglio tante occasioni per camminare e scoprire il territorio del ponente ligure con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience.

Giovedì 22 luglio – Monte Pietravecchia

Un’escursione su una delle vette più iconiche e ricche di biodiversità delle Alpi Liguri

Venerdì 23 luglio – Whale Watching in barca a vela

Accompagnati da un Biologo e Guida Ambientale solcheremo le acque del Santuario Internazionale dei Cetacei per apprezzare il Mar Ligure nella sua straordinaria biodiversità.

Venerdì 23 luglio – Passo Teglia – Monte Grande

Una facile escursione dai panorami magnifici sospesi tra le valli Argentina ed Arroscia, lungo l’antica via Marenca

Sabato 24 luglio 2021 – il Monte Missun

Una delle vette più alte delle Alpi Liguri e al tempo stesso un belvedere tra le valli in mezzo alla fioritura estiva

Domenica 25 luglio – Anello di Gouta

Un’escursione dove scopriremo la fitta rete di opere ex militari del Vallo Alpino Occidentale, circondati da un ambiente unico per la Liguria, un fitto bosco di abeti per cui l’aggettivo “monumentale” non è affatto sprecato.

Domenica 25 luglio 2021 – le dorsali della Val Tanarello

Scopriremo una delle aree più selvagge e incontaminate del Parco Naturale delle Alpi Liguri osservando i camosci appena nati e cercando le tracce del lupo.

Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sul sito www.ponenteexperience.it. Per partecipare alle escursioni è necessaria iscrizione entro la sera del giorno precedente. La quota di partecipazione è 10€.