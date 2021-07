Dal 2022 sarà più facile entrare a Montecarlo: prima pietra per il nuovo svincolo di Beausoleil (Foto)

Si è svolta martedì scorso la cerimonia della posa della prima pietra dei lavori per il nuovo svincolo autostradale dell’autostrada A8, a Beausoleil per l’accesso al Principato di Monaco.

Un intervento, a pochi chilometri dal confine con la nostra provincia, che servirà anche agli italiani provenienti dall’imperiese, compresi i molti lavoratori frontalieri. La cerimonia si è svolta alla presenza di Marie-Pierre Gramaglia, Consigliere di Governo e Ministro del Principato, di Yoann Toubhans in rappresentanza del Prefetto delle Alpi Marittime, Xavier Beck, primo vicepresidente del dipartimento delle Alpi Marittime e sindaco di Cap d'Ail, Jean Claude Guibal, Presidente della Comunità degli Agglomerati della Costa Azzurra e Sindaco di Mentone e di altre autorità transalpine.

Il progetto, i cui lavori si concluderanno nel 2022, mira a migliorare l’ingresso Monaco e rispondere, in parte, a problemi di traffico e di tempi di viaggio, ma anche alla sicurezza per l’attraversamento di La Turbie. Infatti, ogni giorno quasi 47.000 persone si recano a Monaco per motivi di lavoro e, l’aumento del traffico ha reso questi viaggi decisamente più complicato.

Il nuovo collegamento, un punto di interscambio tra l'autostrada A8 e la rete dipartimentale (RD 2564 - Grande Corniche), dovrebbe migliorare l’accesso al Principato (compreso il tunnel A500 e la Moyen Corniche) e le condizioni del traffico tra La Turbie e Mentone. L'importo totale dei lavori è di 6,06 milioni di euro che saranno suddivisi in 2,1 a carico del Principato di Monaco, 1,2 del Consiglio dipartimentale delle Alpi Marittime, 200mila dalle comunità della Costa Azzurra e 2,5 dalla Escota.