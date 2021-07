Bordighera: approvato progetto attraversamento pedonale rialzato in via Pasteur e illuminazione passaggio in via Mameli

L'ufficio tecnico ha disposto la documentazione riguardante l'intervento di attraversamento pedonale rialzato in via Pasteur e illuminazione dell'attraversamento pedonale rialzato esistente in via G. Mameli.

Il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e della normativa prevista nel regolamento edilizio.

L'amministrazione delibera l'approvazione della documentazione tecnica ai fini della realizzazione dell'intervento per un importo pari a 13.041 euro. La deliberazione è immediatamente eseguibile.