Triora: è morto l'ex Sindaco Antonio 'Nino' Lanteri, aveva 94 anni ed era legato alla frazione di Realdo

Si è spento ieri nella sua casa di Realdo, frazione di Triora, l’ex Sindaco Antonio Lanteri. Tutti lo chiamavano Nino. Aveva 94 anni. Era giunto a Realdo, di dove era originario, ai primi di giugno. Solitamente risiedeva a Torino, dove vivono i figli. Ma l’estate era sempre per lui un tornare nei luoghi delle antiche radici della famiglia Lanteri.

A Realdo aveva mosso anche i primi passi da insegnante, quando appena ventenne era stato nominato maestro nella scuola elementare allora esistente nella frazione montana. Poi aveva proseguito i suoi studi, con grande profitto all’università e in vari campi, come quello della psicologia. Dopo una breve carriera come docente nelle scuole medie aveva affrontato e vinto il concorso a Preside. Per lunghi anni aveva diretto la Scuola Media Statale di Ospedaletti e alcune scuole di Sanremo. Grazie alla sua preparazione specifica nel settore psicologico era stato nominato direttore dei primi corsi provinciali per la formazione specialistica dei docenti di sostegno. La chiusura della carriera scolastica coincise con il suo impegno in politica.

Nel 1992 come vice Sindaco gestì il Comune di Triora, per la sostituzione del primo cittadino di allora. Quindi venne eletto Sindaco nello stesso comune per ben due mandati, dal 1994 al 2004, con una lista civica orientata a sinistra. Durante questi dieci anni a Triora vennero eseguiti importanti lavori pubblici: messa in sicurezza dell’edificio scolastico, rifacimento dell’impianto fognario di tutto il paese, realizzazione di un grande centro ricreativo, rifacimento di via Camurata, realizzazione del campo sportivo e del campo da tennis, restauro della Cabotina e dell’antico forno comunitario del paese. Ma la gestione di Nino Lanteri è legata soprattutto ad una difesa della vocazione turistica e degli interessi del comune di Triora.

Con grande energia cercò di difendere i diritti del paese nei confronti dei proprietari delle cave di Ardesia e nei confronti del comune di Briga , in relazione alla gestione di Boschi di proprietà di Triora, inclusi in territorio francese dal trattato di pace. Aveva un concezione di grande rilancio del comune di Triora, basata sul recupero della sua antica storia in direzione di una precisa valorizzazione turistica del centro. Fu lui che mise le basi per far ottenere al comune di Triora la Bandiera Arancione.

Nino Lanteri se ne è serenamente improvvisamente andato, ma la sua opera nella scuola, nell’amato comune di Triora e nella cultura brigasca lo manterranno vivo nella memoria della collettività imperiese e della Valle Argentina, da lui amatissima, nelle ancestrali radici della lingua d’oc brigasca. Non a caso la camera ardente è stata allestita nel museo della civiltà occitana a Realdo, voluto da Nino Lanteri. Da qui partirà il corteo funebre che porterà il feretro domani alle 15:30 nella chiesetta di Realdo per l’ultimo saluto.