Riva Ligure capitale del divertimento con il Tir della Musica

Da stasera al 11 luglio Piazza Ughetto a Riva Ligure diventerà la “capitale” del divertimento. Prenderà il via, infatti, lo “Street.Music.AndBeerFestival” un nuovo format di A.I.C.I. L’evento è organizzato da A.I.C.I. con la collaborazione del Comune di Riva Ligure per promuovere la preminenza della cultura gastronomica sull’avvilente commercializzazione del cibo e su ogni forma d’ignoranza alimentare con l’obiettivo di salvaguardare i valori della cucina italiana e delle birre artigianali. Si comincia con la cena di venerdì 9 per terminare con la cena di domenica 11 luglio.