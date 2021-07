Il grazie di Valentina Lugarà a Ospedaletti Emergenza e Cardiologia di Sanremo "Avete salvato la vita di mio padre"

Valentina Lugarà di Ospedaletti ha voluto ringraziare il personale di Ospedaletti Emergenza e del reparto di Cardiologia dell'Ospedale di Sanremo per i soccorsi e le cure prestate a suo padre nel momento del bisogno.



"Scrivo solo ora questa mia, perché mio padre è ormai stabile, fuori pericolo e tornato da qualche giorno finalmente a casa. Vogliamo esprimere sincera gratitudine al personale Medico del Reparto Cardiologia di Sanremo che è intervenuto in urgenza dimostrando alta competenza e professionalità, salvando la vita a mio papà. Vogliamo ringraziare con il cuore anche tutti gli operatori di Ospedaletti Emergenza, in particolare la persona del Presidente Luciano Siani e del suo Vice Paola Olivo, per aver prestato immediata assistenza a mio padre che iniziava ad avere i primi sintomi di un grave infarto. Compresa la gravità della situazione hanno attivato prontamente le procedure di soccorso, con la gentilezza che li caratterizza e che ogni giorno dimostrano sul campo, oltre a senso del dovere e di una profonda umanità. Queste situazioni, ci fanno capire, ancora una volta, l’importanza di avere un servizio di soccorso, in una posizione centrale e facilmente raggiungibile, che permette la rapidità dei soccorsi, essenziale per salvare la vita delle persone, ancor più ad Ospedaletti, che la maggior parte sono anziane".