Imperia: la solidarietà di 'Italia Libera' ai Carabinieri intervenuti in consiglio comunale e cacciati dal sindaco Scajola

Italia Libera Imperia esprime piena solidarietà ai Carabinieri intervenuti esclusivamente al fine di verificare e far rispettare l'osservanza della circolare del Ministro degli Interni in data 27.10.2020.



La norma stabilisce testualmente che “in merito all’applicabilità alle riunioni degli organi collegiali degli enti locali devono essere messe in atto tutte le misure anti contagio che prevedono l’obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personale per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistervi”.