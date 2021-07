917.935 mila euro al Comune di Imperia per i danni maltempo 2020, La Monica: “Ancora una volta Regione Liguria in aiuto alla nostra città”

“Ancora una volta apprezziamo l’ottimo lavoro di Regione Liguria, la nostra città, come molti altri comuni del Ponente, nel 2020 era stata colpita da eventi alluvionali, grazie a questo supporto regionale arriveranno fondi importanti per in terventi di messa in sicurezza - dichiara La Monica - già in passato, più volte Regione Liguria, anche attraverso il Fondo Strategico regionale, ha finanziato importanti interventi di riqualificazione della nostra città. È fondamentale per i comuni avere al proprio fianco, soprattutto nei momenti difficili un Ente importante come quello regionale”.