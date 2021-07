L'Italia vola in semifinale e 'vincono' anche le manifestazioni di Sanremo con il tutto esaurito: buona la prima per piazza Borea d'Olmo (Foto)

Ha vinto l’Italia, ma ha vinto anche Sanremo. È successo ieri sera con gli azzurri che si sono imposti nella semifinale contro il Belgio, ma non hanno fatto mancare gli spettatori ai tre spettacoli che erano previsti nella città dei fiori, in tre location differenti.

Spettacoli che, nei giorni scorsi avevano anche ricevuto qualche critica, proprio perché in concomitanza con la partita della nazionale. Pochi problemi per chi ha voluto seguire il concerto di Villa Nobel, che è iniziato alle 19 e che, quindi, consentiva a chi voleva anche vedere la partita di poterlo fare. Pienone di pubblico, pur con il rispetto delle normative Covid e grande successo per il concerto.

Gli altri due, invece, erano proprio in concomitanza con il via alla partita. Alle 21 sono iniziati il concerto previsto a Villa Ormond e lo spettacolo di danza ‘Bollywood’ in piazza Borea D’Olmo che, di fatto, rappresentava l'inaugurazione della nuova location per gli eventi estivi.

Grande la soddisfazione del sindaco Alberto Biancheri: “A marzo non avevamo avuto occasione di inaugurare la nuova piazza in occasione del Festival perché eravamo ancora alle prese con le restrizioni covid. Quello di ieri di fatto è stato il primo grande evento per la nuova piazza Borea d'Olmo, ed è motivo di soddisfazione aver visto così tante famiglie tra residenti e turisti vivere una location che abbiamo riqualificato con un investimento importante. Il suo restyling, unitamente agli eventi di qualità programmati, porta non solo ad una rivalutazione di questa location, ma dà nuovo impulso commerciale alla piazza”.

Tutto esaurito in entrambi i casi, con l’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi che, alla fine della serata ha esultato sia per la vittoria dell’Italia (che ha seguito nel secondo tempo) che per il sold out fatto registrare dai tre spettacoli.

(Foto di Tonino Bonomo)