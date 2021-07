Alluvione 2020: a Triora oltre 3milioni da Regione Liguria, Di Fazio "Una speranza per la ripartenza"

3 milioni e 267mila euro arriveranno da Regione Liguria per il Comune di Triora. L'importante somma, si unisce ai già anticipati 250mila euro e servirà a coprire i danni dell'alluvione di ottobre 2020.

Il sindaco del paese delle streghe, Massimo Di Fazio soddisfatto ha dichiarato “Sono stati giorni molto difficili, grazie a Regione Liguria potremo fare interventi importanti per il territorio. Eravamo davvero preoccupati per i danni lasciati dal passaggio dell'alluvione di ottobre".



"Non è stato facile per la popolazione ma abbiamo trovato grande vicinanza da Regione Liguria. - aggiunge - Con questi fondi avremo risorse importanti per poter finalmente operare su interventi che non potevano più aspettare".



"Oggi è una soddisfazione che va oltre i confini di Triora. Sono contento perchè tutti i borghi della valle Argentina hanno ricevuto fondi significativi che offrono una speranza in più per il futuro e la ripartenza del nostro amato entroterra" - conclude Massimo Di Fazio.