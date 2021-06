Imperia: autostrade, interviene il Sindaco “Dilatare il calendario dei cantieri e lasciare le due corsie libere nel weekend”

“Dilatare il calendario dei cantieri e lasciare le due corsie libere nel weekend”: sono queste le richieste avanzate dai sindaci liguri al Ministero dei trasporti. Lo ha reso noto il primo cittadino di Imperia, Claudio Scajola, a margine dell’incontro tra Anci Liguria e il Mit.

“Abbiamo ribadito la richiesta di un dilatamento del calendario dei lavori - ha sottolineato Scajola - su un arco temporale più ampio, eliminando così cantieri nel periodo di maggiore afflusso, per favorire l'arrivo dei turisti e salvaguardare l'economia in ripartenza delle nostre comunità locali. Abbiamo inoltre ribadito la richiesta di lasciare due corsie libere per senso di marcia dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina”.

Una nuova riunione è prevista tra una settimana, in cui ci verranno prospettati gli scenari possibili. “Ci auguriamo – termina il Sindaco imperiese - di avere un riscontro positivo alle nostre richieste”.