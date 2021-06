Imperia: ascensore, voragini e Casa di Riposo, presentati tre question time dal PD cittadino

Il PD città di Imperia comunica di aver presentato il 24 e 25 giugno scorsi tre question time in merito alla continua interruzione del funzionamento dell'ascensore pubblico che collega la Marina a corso Garibaldi (QUI), alla "voragine" che perdura da mesi dinanzi al Palasalute imperiese (QUI) e la sulla situazione della Casa di Riposo sita in via Agnesi (QUI)