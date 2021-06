Sanremo: concerto a Villa Ormond durante Italia-Belgio di venerdì, scattano le polemiche e le proteste

Sicuramente il pubblico è diverso e potrebbero non esserci risvolti particolari sulla presenza degli spettatori ma, purtroppo, come accade ogni due anni in occasione di Mondiali ed Europei, chi organizza eventi e spettacoli tra giugno e luglio dovrebbe fare maggiore attenzione almeno agli impegni della nostra nazionale.

Sabato scorso il match tra Italia e Austria ha visto oltre 16 milioni di telespettatori, senza contare quelli (ed erano tanti) che si sono ritrovati davanti a maxischermi, bar e ristoranti per seguirla in compagnia. Una conferma dell’interesse per la squadra di Mancini che aumenterà venerdì.

E, proprio venerdì in concomitanza con la partita contro il Belgio a Sanremo è stato organizzato un concerto con l’Orchestra Sinfonica a Villa Ormond. E, proprio per questo sono arrivate già sui social le prime polemiche e proteste. Da evidenziare che non si tratta di una serata organizzata dalla Sinfonica ma di una delle tante che viene proposta proprio dalla Villa matuziana.

Quando l’orchestra è stata ‘ingaggiata’ per la serata i responsabili hanno fatto presente che sarebbe stato meglio organizzarla il sabato, ma alla fine chi propone la rassegna ha preferito non modificare il calendario. Come dicevamo gli appassionati della Sinfonica sono quasi certamente diversi da quelli del pallone, ma venerdì sera non ci sarà solo il problema dell’accavallamento, ma anche quello del ‘caos’ che genererà il quarto di finale degli Europei.

Con le finestre aperte e le tv sintonizzate su Rai Uno e Sky Sport, non è da escludere che il concerto possa essere disturbato e non poco dalle urla dei tifosi. Ci sono ancora 5 giorni e non è da escludere che gli organizzatori facciano marcia indietro. Ovviamente i tifosi si augurano che, problemi di questo genere si possano riproporre anche la prossima settimana, quando sono previste semifinali e finale. Noi ci sentiamo di suggerire agli organizzatori di eventi di evitare martedì e domenica 11 luglio (ore 21), sperando ovviamente che ci possa essere l’Italia.