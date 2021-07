Cos'è una buona agenzia SEO?

Sono innumerevoli i termini specifici riguardanti il mondo Seo: ottimizzazione dei motori di ricerca, contenuti ottimizzati, reindirizzamento, strategia di netlinking e così via. Però se non sei del settore, questi termini ti sembreranno molto lontani da quelli che usi nella tua vita quotidiana. Se hai un'azienda ed hai bisogno di promuovere la tua attività, la tua priorità sarà quella di ottenere un buon posizionamento SEO su Google, migliorare la visibilità del tuo sito web, mettere in evidenza i tuoi prodotti e servizi e continuare a sviluppare la tua attività web.

Che cos'è un'agenzia SEO?

Per agenzia SEO si intende un'agenzia digitale specializzata nelle varie tecniche SEO che consente ai propri clienti di guadagnare posizioni nei risultati di ricerca di Google sempre con maggiore visibilità per l'attività. Eskimoz è una di queste ed opera in completa autonomia al servizio dei propri utenti creando pagine web "google friendly" e garantendo un audit SEO completo ed una diagnostica SEO che includerà un audit tecnico e semantico del vostro sito Web per identificare tutti i punti che possono rallentare, penalizzare o bloccare la SEO della tua piattaforma.

Cos'è la SEO?

Ricordiamo che la SEO (Search engine optimization) è l'arte di posizionare le pagine di un sito, di un blog sulla prima pagina dei risultati di ricerca di Google, in particolare perché quest'ultima rappresenta oltre il 90% delle quote di mercato dei motori di ricerca. Creare pagine web "google friendly" sarà l'obiettivo e la priorità del tuo consulente SEO Eskimoz.

Una formazione appropriata

Se la missione non ti dovesse risultare semplice e chiara come sulla carta, ma la ritieni molto più complessa, ti converrà partecipare alla formazione Eskimoz, che ti consentirà di sapere come funzionano i motori di ricerca, cosa vedono i bot di Google, cosa capiscono o percepiscono le nuove aspettative dell'algoritmo di Google. Tutto ciò richiede una reale competenza.

L'agenzia SEO Eskimoz riunisce esperti con molteplici competenze, un team multidisciplinare che avrà un solo obiettivo, assicurarti un migliore posizionamento nei risultati di ricerca per il tuo sito web.