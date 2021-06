Via ai lavori post alluvione a Molini di Triora: Sasso "Interventi provvisori, servono altri fondi abbiamo 13milioni di euro di somme urgenze"

"Sono partiti i lavori ma si tratta di interventi di modesta entità. Per tornare alla normalità prima dell'alluvione tutto dipenderà dai soldi". E' comprensibile il timore di Manuela Sasso, il sindaco di Molini di Triora, di fronte al futuro del suo paese. Questo borgo della valle Argentina è stato uno dei paesi più colpiti dall'alluvione del 2 - 3 ottobre. Un dato su tutti, ha presentato 13milioni di euro di somme urgenze.

A distanza di tanti mesi le ferite sono ben visibili e chi vive in questa zona sa che le cicatrici rimarranno. Impossibile dimenticare l'isolamento causato dalle frane, l'acquedotto portato via insieme alla fognatura, la furia del torrente che ancora una volta ha distrutto il laghetto delle noci e ha demolito gli argini, magazzini comunali, oltre a travolgere con un muro di fango l'intera area degli artigiani.

Oggi, intanto, c'è una prima importante novità sono partiti i lavori per ripristinare la viabilità su Gavano. La frazione è isolata da ottobre, con la strada crollata in più punti "Sì, sono finalmente iniziati. E' un primo lotto di intervento - sottolinea il sindaco Manuela Sasso - non risolverà la situazione ma aspettiamo l'arrivo di ulteriori fondi che dovrebbe a breve arrivare. A quel punto potremo intervenire sugli altri lotti, come il Ponte, ripristinando la viabilità sul paese. Situazione analoga la abbiamo anche sull'acquedotto di Corte, dove stiamo effettuando un primo intervento che finalmente dovrebbe permetterci entro le prossime 2 settimane di tornare ad avere l'acqua".

Per quanto riguarda l'area degli ex magazzini comunali: "Lì abbiamo stoccato la terra - risponde il primo cittadino - che aveva portato alla chiusura della strada provinciale. L'abbiamo dovuta far analizzare da Arpal prima di poterla conferire e ora stiamo lavorando per portarla via e riuscire a ripristinare il piazzale che a breve sarà di nuovo utilizzabile attraverso operazioni di scorticamento, livellamento del fondo e al quale farà seguito la stesa di materiale arido".

C'è la possibilità di riuscire a tornare a prima di quella notte di ottobre? "Senza soldi non sarà possibile. Al momento stiamo effettuando interventi importanti ma in base alle risorse disponibili e pertanto non esaustivi. Abbiamo reinvestito i 250mila euro arrivati dalla protezione civile nazionale e a questa somma si sono aggiunti poi i 340mila euro arrivati da Regione Liguria. Questi passaggi ci hanno permesso oggi di far partire i lavori su Gavano e l'acquedotto ma ci troviamo in grossa difficoltà economica".



"Abbiamo un bilancio ridotto all'osso - conclude con amarezza il sindaco Manuela Sasso - perchè con i soldi che avevamo a disposizione abbiamo messo mano ai piccoli danni nell'immediato, in attesa che arrivassero i fondi per l'emergenza. Una prima parte è arrivata ma abbiamo anche 13milioni di euro di somme urgenze e se non ci saranno altri fondi, francamente non sappiamo proprio come fare. Da soli non possiamo sistemare tutto, possiamo solo tamponare la situazione".