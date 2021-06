Lutto nel mondo del calcio ponentino. È morto Gianfranco Lopo, nome noto come storico dirigente e collaboratore di molte squadre della zona.

Negli anni si è fatto conoscere per la sua grande passione calcistica che lo ha portato a diventare colonna di tante realtà a Ponente. La notizia della sua morte ha colpito tutti coloro che lo conoscevano e lo hanno apprezzato per l'impegno profuso in tanti anni di attività.