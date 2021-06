Triora pronta a vendere l'ex Caserma Tamagni: aperto il bando da oltre 500mila euro

Il Comune di Triora ha messo in vendita la ex Caserma Tamagni. Un immobile storico del paese oggi ricordo di un tempo che non c'è più ma caro a tanti. L'ex soggiorno militare oggi giace decadente alle spalle del paesino della valle Argentina ma l'amministrazione del sindaco Massimo Di Fazio fin dal suo insediamento aveva manifestato l'intenzione di portare avanti un percorso di riqualificazione, attraverso l'alienazione della proprietà.

Il bene è stato ceduto dal Demanio al Comune qualche anno fa dopo una serie di aste andate deserte. L'ente nazionale aveva stimato un importo di 430mila euro, oggi viene proposto con prezzo a base d'asta a 578.709,26 euro.

L'ex Caserma Tamagni, si trova in una posizione unica tra alcuni villini di montagna, circondata dal verde su un terreno di 3.164 mq. Il compendio è formato da due corpi con annessi terreni di pertinenza e agricoli incolti.

L'aggiudicazione sarà a unico incanto, e verrà fatta a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore di quello a base d'asta, con esclusione delle offerte a ribasso. Ogni concorrente dovrà costituire una cauzione provvisoria di importo pari al 5% del prezzo a base d'asta, con fidejussione bancaria, a garanzia delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e dei conseguenti adempimenti, in caso di aggiudicazione.

Ci sarà tempo fino alle ore 12 del 29 luglio 2021 per presentare una offerta per la ex caserma di Triora. Le offerte andranno presentate in busta chiusa al Comune di Triora, ufficio protocollo. Il pagamento del prezzo integrale di aggiudicazione, dedotta la caparra, già incamerata a titolo di acconto prezzo, dovrà essere effettuato contestualmente alla stipula del contratto di compravendita. La disponibilità dell’immobile avverrà alla firma dell'atto.

Il Comune si è messo a disposizione anche per effettuare sopralluoghi, previo appuntamento. L'apertura delle buste avvera il 30 luglio, alle 11, presso il Comune.

Come potrà essere valorizzata la Ex Caserma Tamagni? Le finalità d'uso sono rimaste invariate rispetto a quando era in possesso al Demanio. Quindi in futuro, chi si aggiudicherà l'immobile potrebbe ricavarci una struttura residenziale oppure di servizi, come ad esempio una casa di riposo ma anche di ricettiva, quindi un albergo. Triora non è nuova alle alienazioni dei propri immobili, se si pensa agli anni scorsi e ai rifugi di Verdeggia, Realdo o Sanson, abbandonati e oggi con una nuova vita o funzione. Con la vendita della Tamagni il Comune potrebbe andare a estinguere ad esempio i mutui risalenti agli anni ’90, epoca della guerra alle imprese ardesiache, ma anche reinvestire in opere pubbliche. Uno dei progetti su cui punta l’amministrazione comunale è quello del posizionamento di micro centraline idroelettriche per portare il paese ad avere una sua indipendenza economica. Un risultato vitale per il futuro di questa come molte altre realtà dell’entroterra messe a rischio dallo spopolamento, causato dalla difficoltà di riuscire a garantire servizi o manutenzione, a causa della cronica riduzione di entrate da parte dello stato.