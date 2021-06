Sciopero nazionale del settore igiene ambientale: mercoledì possibili disagi nei Comuni gestiti da Amaie Energia

Possibili disagi nel servizio di raccolta rifiuti e spazzamento nei Comuni gestiti da Amaie Energia per via dello sciopero nazionale indetto per mercoledì.

La nota di Amaie Energia

Si informa l'utenza dei comuni gestiti da Amaie Energia che in occasione dello sciopero nazionale del settore igiene ambientale, indetto per mercoledì, i previsti servizi di raccolta e spazzamento potranno essere sospesi o ridotti. Verranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla normativa nazionale.