Cervo: da giovedì nuove zone e nuove tariffe per la sosta a pagamento. Il sindaco Cha “Scelta necessaria”

A decorrere da giovedì e fino al 31 ottobre entreranno in vigore a Cervo le nuove zone di sosta a pagamento e, contestualmente, la nuova tariffazione e gli abbonamenti dedicati a residenti e non.

Saranno interessate: zona Foce area adiacente il litorale; via e piazza Nazario Sauro; via Aurelia c.d. piazza del mercato; via San Bernardo c.d. “fasce di Cristu”; via Aurelia località Porteghetto; parte di piazza Martiri della Libertà; parte di via Giacomo Bianchi; parte via Giardino Grande; piazza Garibaldi; piazza Vittorio Emanuele; Circonvallazione al centro storico; via Aurelia angolo via Villaggio dei Fiori

“È una scelta che può essere impopolare – sono le parole del sindaco Lina Cha – ma è stata necessaria per la quale siamo pronti ad accettare il disappunto: i nuovi posteggi blu garantiranno una rotazione tutelando maggiormente i residenti, mentre i proventi delle nuove tariffe saranno investiti per migliorare la viabilità e il manto stradale”.

“La modifica è necessaria a sgravare le zone più congestionate dal parcheggio fisso, dove le automobili occupano spazio pubblico in modo continuativo e ingiustificato – commenta il comandante della Polizia Municipale Cristina Gavi – è un costo per la comunità, ma un costo che sarà reinvestito sul territorio. Le zone blu saranno intensificate in centro e vicino alle spiagge, aree che devono essere fruibili per tutti e dove garantire dunque una rotazione, ma sarà garantito il rapporto equo tra posteggi blu, 430, e posteggi bianchi, 400. Aumenteranno inoltre gli stalli per le noto, garantendo più ordine”.

Le nuove tariffe avranno validità dal 1 luglio al 31 ottobre con fascia oraria di applicazione dalle 8 alle 24. Tariffa unica di 1,80 euro per ogni ora di sosta, con tariffa minima di 0,90 euro.

Potranno essere utilizzati i parcometri, installati quanto prima dove non ancora presenti, oppure le seguenti formule di abbonamento annuale: residenti 60,00 euro; dipendenti comunali 60,00 euro; non residenti proprietari di seconde case 180,00 euro; non residenti 180,00 euro; attività commerciali 120,00 euro; operatori turistici (Bed&Breakfast, a.a.u.t., affitta camere) 180,00 euro.

Gli abbonamenti sono validi su tre targhe di autoveicoli non utilizzabili nello stesso momento. Non sono ammessi abbonamenti nella zona Foce e, nelle aree a pagamento di via Aurelia angolo via Villaggio dei Fiori, piazza Martiri, via Aurelia (piazzale del mercato), la prima mezz'ora di sosta è gratuita, con obbligo di indicazione dell'orario di inizio della sosta.

È possibile sottoscrivere l’abbonamento presso gli uffici della Polizia Municipale di Cervo, dove ritirare i moduli per la domanda e ricevere il tagliando. Dopo averla compilata allegando i documenti richiesti a seconda della tipologia di abbonamento, il pagamento è effettuabile attraverso il servizio PagoPA sul sito del Comune di Cervo, online oppure scaricando il bollettino.