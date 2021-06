Campagna a sostegno proposta di Forza Italia, Mulè: “Grazie ai nostri militanti che sono per le strade a diffondere la nostra riforma fiscale”

“Grazie ai nostri militanti che da questa mattina sono per le strade della provincia di Imperia (a Sanremo, Ventimiglia) per raccogliere le firme, sostenere e diffondere la proposta di riforma fiscale elaborata da Forza Italia. Una riforma organica e completa, che tocca 22 punti dalla pace fiscale alla Flat tax per il ceto medio, non più rinviabile e che i cittadini e le imprese pretendono. Encomiabile quindi lo sforzo di quanti in una domenica di sole si sono rimboccati le maniche e lavorano per raccontare agli italiani le proposte di buon governo di Forza Italia. Grazie di cuore!”. Questo è il commento del Sottosegretario di Stato alla Difesa, on. Giorgio Mulè.