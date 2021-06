Sanremo: crolla muro nella Pigna, chiusa parzialmente via e dichiarato inagibile alloggio

Un muro è caduto in serata in via Porte Santa Maria nel centro storico di Sanremo. I residenti hanno riferito di aver sentito un forte rumore intorno alle 22.40 e poi uscendo in strada hanno trovato le pietre che hanno invaso la via.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Dopo il sopralluogo dei pompieri è stato interrotto il transito sulla stradina, creando un perimetro di sicurezza intorno al muro caduto ed è stato dichiarato inagibile un alloggio occupato da una persona. Per fortuna al momento del cedimento non stava passando nessuno.



Sembrerebbero scongiurati ulteriori crolli o criticità. Secondo quanto riferito da numerosi abitanti della città vecchia presenti vicino al luogo del crollo, quanto avvenuto stasera è solo l'ultima di una serie di problematiche che affliggono da tempo il quartiere: buche, cadute di pietre o intonaci dalle mura più vecchie sono quasi all'ordine del giorno.