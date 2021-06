Imperia: paventato stato di agitazione della Uil per la casa di riposo, la preoccupazione del Pd

“Apprendiamo con forte preoccupazione del sindacato Uil, e da numerosi familiari di persone assistite in struttura, della situazione emergenziale riguardante la casa di riposo Agnesi”.

Interviene in questo modo il Partito Democratico di Imperia, commentando la presa di posizione della Uil sul problema relative alla casa di riposo del capoluogo. “Questa mattina – prosegue il PD - si è svolto un incontro tra organizzazioni sindacali e le cooperative ‘Il Faggio’ e ‘Kursana’ per il passaggio di appalto dei lavoratori in forza presso l’Aps ‘Casa di Riposo e Pensionato Imperia’ e, da quanto sembrerebbe emergere, sarebbe venuto meno la prerogativa fondamentale del passaggio di tutti i lavoratori, che da anni prestano la loro opera nella Struttura Asp di Imperia, con contratti a tempo indeterminato. Tutto questo sembrerebbe frutto di una gestione ‘poco comprensibile’ da parte dell'attuale dirigenza della struttura sanitaria, che porterebbe, già a partire dal 1° luglio, ad una situazione nella quale gli Ospiti della struttura, che attualmente ricevono l’assistenza e le cure da 7 Infermieri, 21 Oss e 6 Ausiliari e che dal 1° luglio, rischierebbero di perdere la loro legittima e necessaria assistenza”.

“Siamo fortemente allarmati – termina il Pd - sia per la cura delle persone assistite che per la mancanza di tutela del personale, stimato e molto apprezzato nel contesto cittadino e professionale. Ci attiveremo tempestivamente, già a partire da domani mattina, a interrogare l'Amministrazione comunale, con una question time, per chiedere maggiori spiegazioni e per comprendere le motivazioni che hanno portato a tale scelta”.