Sabato prossimo i finalisti del Premio Letterario più famoso d’Italia sul Sagrato dei Corallini nella Notte romantica dei borghi

È tutto pronto per la serata di Cervo ti Strega di sabato prossimo in compagnia della cinquina dei finalisti della 75esima edizione del Premio Strega. La manifestazione, giunta all’ottava edizione, vanta quest’anno il patrocinio del Ministero della Cultura e riporterà gli eventi dal vivo sulla magica piazza dei Corallini di Cervo per il primo grande incontro in presenza in un’estate di speranze e ripartenze.

Parole ed emozioni arricchiranno lo scenario incantevole affacciato sul mare in una notte d’estate che coinciderà con la Notte romantica dei borghi, organizzata anche per il 2021 a Cervo dalla Proloco Progetto Cervo sulla base del format proposto dall’Associazione Borghi più belli d’Italia di cui Cervo fa parte.

Dalle 21.30 i finalisti del Premio Strega 2021 saranno in Piazza San Giovanni Battista – piazza dei Corallini - per raccontare i propri romanzi, le ispirazioni e il lavoro di scrittura dietro le pagine dei libri in finale al premio letterario più famoso d’Italia. In occasione della Notte romantica dei borghi anche il palco ricreerà un’atmosfera romantica con decorazioni floreali e con l’accompagnamento musicale di Eugenio Ripepi, attore e cantautore imperiese, affiancato alla chitarra da Simone Mazzone.

Soddisfazione nelle parole del sindaco, Lina Cha, davanti al tutto esaurito per la serata: "Cervo ti Strega è un grande evento che ormai da otto anni si ripete sulla magica piazza dei Corallini. Otto anni fa grazie all’idea di Francesca Rotta Gentile portavamo il Premio Strega a Cervo in collaborazione con la Fondazione Bellonci, di cui ringraziamo il direttore, Stefano Pedrocchi. La piazza sarà al completo, compatibilmente con le regole covid abbiamo i posti esauriti, non ci resta dunque che dare appuntamento a sabato per una serata che sarà certamente ricca di grandi emozioni".

"In finale abbiamo testi importanti che anche quest’anno sono specchio del nostro tempo, accomunati dal filo conduttore che è il tema della casa, ma non solo – evidenzia la curatrice dell’evento dal 2014, la prof.ssa Francesca Rotta Gentile – Vi aspettiamo sulla piazza dei Corallini il 26 giugno perché il libro, come il liquore Strega, al primo sorso ti affascina, al secondo ti strega!"

Al timone della serata del 26 giugno, che sarà trasmessa in streaming sul canale youtube del Comune di Cervo e tradotta in LIS, ci sarà la giornalista Rai Serena Bortone. Come da tradizione, tra i protagonisti della serata di sabato di Cervo ti Strega ci saranno anche gli studenti lettori di alcuni istituti superiori liguri che sono entrati a far parte della prestigiosa giuria nazionale del Premio Strega Giovani (vinto, quest’anno, da Edith Bruck) tra cui l’Istituto Ruffini e il Liceo Vieusseux di Imperia; l’Istituto Colombo e il Liceo Cassini di Sanremo, il Liceo Aprosio di Ventimiglia e il Liceo Issel di Finale Ligure.

Sarà annunciata più avanti la successiva serata che a luglio porterà sul palco dei Corallini il vincitore del Premio Strega 2021 proclamato al Ninfeo di Villa Giulia l’8 luglio. La serata di sabato a Cervo ti Strega è realizzata grazie a una convenzione del Comune di Cervo e della Compagnia du Servu con la Fondazione Bellonci e Liquore Strega. La manifestazione ha il Patrocinio e il sostegno di: Ministero della Cultura, Regione Liguria, Provincia di Imperia, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione Carige.

L’evento sarà realizzato nel rispetto dei protocolli anti-covid 19 previsti dalle normative in vigore: si potrà accedere alla piazza dei Corallini soltanto su prenotazione, gli accessi saranno contingentati e i posti a sedere distanziati. All’ingresso verrà misurata la temperatura. Sabato sarà una giornata densa e ricca di eventi per Cervo. Alle 18 si svolgerà infatti anche una visita didattica gratuita al borgo in occasione di Cervo ti Strega. La visita è a cura della Proloco Progetto Cervo e sarà guidata dall’archeologa Elisa Bianchi. Informazioni e indicazioni per la prenotazione, obbligatoria, sono sul sito del Comune di Cervo comune.cervo.im.it e sul sito www.cervofestival.com.

La serata mescolerà infine la cultura al romanticismo, perché mentre la piazza dei Corallini si riempirà di storie e pagine, andrà in scena la Notte romantica dei borghi, occasione per ricreare atmosfere di suggestione romantica ed estiva che faranno da cornice a Cervo ti Strega. E proprio la cornice sarà al centro dell’evento che, per il secondo anno, sceglierà il format del “selfie romantico” inserendosi tra i tanti eventi che nella stessa sera coinvolgeranno i Borghi più belli d’Italia.

A partire dalle 21 al Bastione di Mezzodì sarà allestita una terrazza romantica con musica soffusa, palloncini rossi, una cornice per i selfie, un tappeto e due sedie, il tutto adornato con fiori e suggestivi lumini. Le coppie potranno sedersi e fotografarsi. Inoltre ogni quarto d’ora – venti minuti circa saranno lanciate in cielo delle lanterne a forma di cuore che facilmente si intravedranno anche dalla piazza dei Corallini dove sarà in corso Cervo ti Strega.