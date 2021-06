Sanremo intitola a padre Cristoforo Smola il tratto di ciclabile che passa dalla ‘sua’ San Martino

Sanremo rende omaggio a padre Krzysztof Smola, conosciuto da tutti come ‘Cristoforo’, Superiore della Fraternità e Vice Parroco della chiesa N.S. della Mercede a San Martino, morto nel maggio 2019 in un incedente durante una gara ciclistica in Polonia.

La giunta matuziana ha deliberato di recente l’intitolazione del tratto di pista ciclabile che passa proprio dalla ‘sua’ San Martino: dal Sud Est ai Tre Ponti. La targa reciterà: “A Fra Cristoforo, Amico del Signore, fratello della comunità, amico del quartiere”.

Padre ‘Cristoforo’ Smola, grande ciclista e sportivo, era molto amato e conosciuto nel quartiere di San Martino, un punto di riferimento non solo per i fedeli della sua parrocchia. Ora il giusto omaggio sulla sua tanto amata pista ciclabile.