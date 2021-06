Patronato.com, un consulente esperto e tanti servizi a portata di clic

Ricevere una consulenza online consente di ottenere informazioni e avviare pratiche, potendo fruire di un professionista esperto senza bisogno di recarsi di persona nell’ufficio preposto.

Nel caso le pratiche e i servizi richiesti ruotino attorno a una materia quale quella previdenziale e assistenziale dedicata a cittadini, professionisti ed aziende, la soluzione più consona è quella offerta da Patronato.com, il patronato di ultima generazione che consente di ottenere informazione ed effettuare tutte le pratiche in materia di sicurezza sociale, direttamente da casa o dall'ufficio.

In tema di servizi Patronato è la proposta online che facilita il cittadino, e consente di avviare una pratica senza per forza di cose recarsi materialmente nella sede del CAF più vicino.

Patronato 2.0 tanti servizi suddivisi per area di competenza accessibili da computer, tablet e smartphone

Grazie a una piattaforma di facile utilizzo, accessibile indifferentemente da computer, tablet e smartphone, Patronato.com consente alla clientela di richiedere tutta una serie di servizi, suddivisi per area di competenza a partire da quelli tipici offerti da Patronati e Caf inerenti l’assistenza e la consulenza in campo fiscale, le agevolazioni sociali e le pratiche previdenziali.

Il portale online avvicina i cittadini alla pubblica amministrazione permettendo loro di ricevere documenti anagrafici direttamente sulla propria email.

Non manca l’area dedicata a lavoro e pensioni, con servizi tagliati su misura per lavoratori, imprenditori, pensionati e disoccupati.

Grazie al PRA online il cliente di Patronato.com può richiedere e verificare qualsiasi tipologia di informazione concernente veicoli e proprietari, regolarmente registrati presso il Pubblico Registro Automobilistico.

Servizi a misura di famiglie, casa e aziende

Patronato.com offre tutta una serie di servizi utili per famiglie, casa e aziende, non resta che selezionare il servizio desiderato e procedere con la relativa richiesta.

Lo si può fare considerando i servizi dedicati alla famiglia per pratiche che coinvolgono l'Anagrafe o l'Agenzia delle Entrate, oppure per chi la necessità di aprire una pratica per la cura degli anziani o trovare risposte in tema di maternità.

Non possono mancare i servizi riservati alla casa che aiutano i cittadini a registrare o disdire contratti di locazione oppure calcolare l'Imposta municipale (IMU).

Anche chi possiede un’azienda può trovare in Patronato.com un interessante alleato grazie ai tanti servizi dedicati alle imprese, fra cui spiccano le richieste di certificati di regolarità contributiva, i servizi di corrispondenza e l’evasione di pratiche contributive.

Area certificati

Estremamente utile l’area dedicata ai certificati con servizi che consentono di richiedere atti anagrafici, certificati attinenti i veicoli oppure documenti contributivi.