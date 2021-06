Patrimonio da due milioni di euro tra Sanremo e Napoli sequestrato dalla Finanza a Rocco Cafiero

Gli agenti della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato, su su disposizione del Tribunale di Napoli, un patrimonio da due milioni di euro, tra Marano (Napoli) e Sanremo, riconducibile ad uno storico contrabbandiere di sigarette.

Si tratta di Rocco Cafiero, conosciuto anche come ‘o Capriariello’, che ha nelle sue disponibilità beni mobili di lusso denaro. L’uomo è stato condannato negli anni ’80 per contrabbando di sigarette e per associazione finalizzata al traffico droga ma anche per contrabbando.

Il provvedimento è stato emesso dopo la sentenza di condanna.