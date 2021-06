Bordighera: sabato prossimo la pianista Veronica Rudian in un video clip musicale a Sant'Ampelio

La pianista bordigotta Veronica Rudian girerà un video clip musicale nella città delle palme, sull'affascinante scenario dell'anfiteatro rotonda di Sant’Ampelio, uno dei luoghi più storici e suggestivi della cittadina.

La famosa pianista del ponente ligure ha scelto quel luogo perché lo ritiene uno dei più belli della città, con la panoramica del nostro mare stupendo con i suoi famosi scogli dove la leggenda di Sant’Ampelio: “Durante una notte tempestosa su quegli scogli approdò un pescatore, Ampelio, che diventò il Santo Patrono della nostra città, dove in seguito sopra la grotta dove lui ripose il suo giaciglio, fu eretta la famosa chiesa in memoria del Santo”.

Veronica con questo video musicale vuole far conoscere al mondo intero le bellezze della sua città natale che lei ama moltissimo da dove a detta di lei non si sposterà mai, anche se gli sono state fatte delle proposte per motivi di lavoro a spostarsi in altri lidi più consoni alla sua vita musicale.

L’appuntamento è per sabato alle 12.30 a Sant’Ampelio.