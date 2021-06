Sanremo: dal 1° luglio torna la sosta a pagamento ai Tre Ponti, resta la tariffa di 50 centesimi all'ora

Ritorna l'estate e ritorna anche la sosta a pagamento ai Tre Ponti.

L'amministrazione di recente ha ufficializzato la nuova introduzione del parcheggio a pagamento dal 1° luglio, confermando la tariffa 'popolare' di 50 centesimi all'ora.

Una somma che, come si legge sui documenti di Palazzo Bellevue, servirà a coprire i costi di gestione del posteggio che, come ogni estate, avrà l'ingresso limitato al massimo numero di auto consentito per rispettare gli spazi nel nome della sicurezza.

La sosta a pagamento sarà in vigore fino al 31 agosto e varrà tutti i giorni dalle 8 alle 18. I residenti saranno dotati di un apposito 'pass'.