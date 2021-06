Vallecrosia: concorso Lions 'Un poster per la pace', grande partecipazione alla cerimonia di premiazione

Questa mattina a Vallecrosia si è svolta la premiazione del concorso Lions 'Poster per la pace'. Un'iniziativa riservata ai giovani della scuola dell'obbligo.



Un'apposita commissione di soci Lions ha valutato circa 600 elaborati e selezionato quattro per la fase distrettuale (Italia nord ovest), tra le opere provenienti dagli Istituti di Ventimiglia, Val Nervia e Vallecrosia. La cerimonia si è svolta questa mattina, all'aperto, sulla pista di pattinaggio di via Cristoforo Colombo, alla presenza di oltre 150 giovani con i loro insegnanti.

L'Amministrazione Comunale di Vallecrosia ringrazia il Lions Club Ventimiglia. Nel corso della mattinata la vicesindaco Marilena Piardi, di fronte agli alunni e ai loro docenti, ha sottolineato come tutte le Istituzioni in rappresentanza delle Comunità siano sensibili al tema della Pace e di come le nuove generazioni siano cresciute nella Pace grazie allo sforzo di tutti.



"Pace che andrà preservata a tutti i costi anche con la sensibilizzazione di concorsi come quello da anni promosso dal Lions Club International. - ha spiegato - L'amministrazione di Vallecrosia, in quanto "Città della Famiglia", ha poi una sensibilità speciale verso questi temi, perché vivere in Pace, non solo dalle guerre ma anche dalle ingiustizie, è elemento indispensabile per promuovere la nascita di nuove famiglie". La vicesindaco si è poi complimentata direttamente con gli alunni premiati e con la presidente del Lions Club Ventimiglia, Rosalina Facchi per aver organizzato il concorso nell'estremo ponente ligure.