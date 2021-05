In arrivo nuovi campi di Padel a Sanremo e Santo Stefano al Mare, una passione che cresce

Il Padel è uno sport che sta prendendo sempre più piede in tutto il mondo e, anche nella nostra provincia sta trovando tantissimi appassionati.

Negli ultimi giorni è iniziata la conversione della tensostruttura di via Barabino, dove era presente un campo da tennis-calcetto in erba sintetica (in gestione al Tennis Matuzia), in alcuni campi da padel.

Ora arriva anche il permesso del Comune di Santo Stefano al Mare, per la costruzione di tre campi in località ‘Porsani’, a servizio dell’area camper ‘Village’.