Al Bahama Star una ripartenza con la musica: da sabato 8 maggio inizia la nuova rassegna 'Saturday Lunch Karaoke'

Quest’anno al Bahama Star, per ovvie ragioni, non si sono potuti organizzare i consueti eventi e rassegne musicali, viste le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria e alla logistica di eventi al chiuso con poca capienza di pubblico. Per sopperire a questa mancanza, lo staff del famoso locale di Valle Armea, da il via ad una nuova rassegna, il 'Saturday Lunch Karaoke'. L'appuntamento, che si terrà a partire da sabato 8 maggio, sarà riproposto anche per i sabati a venire, DPCM permettendo.

“L'appuntamento – ci ha spiegato Alex Penna, titolare del locale - ha l’obiettivo di dare speranza di ripartenza alle persone e di ritornare presto alla normalità, allontanando con il karaoke e la musica dal vivo, i brutti pensieri di questo periodo di emergenza sanitaria. Si tratta di alleggerire le tensioni che si sono venute a creare in tempi di pandemia, ritornando ai piaceri della convivialità e della spensieratezza. Il covid si batte anche con la musica. L'auspicio è quello di riprendere a offrire intrattenimento e buon cibo senza restrizioni. Per attenerci comunque alle regole, abbiamo allestito il loft estivo all'aperto per ricevere in assoluta sicurezza i partecipanti, garantendo il distanziamento”.

L'appuntamento è per questo sabato dalle 11 alle 18 con un aperitivo di benvenuto, menù Bahama Star a soli 20 €, empanaderia colombiana e naturalmente animazione con karaoke supporter by Alex Penna.

Per ogni ulteriore informazione o prenotazione potete chiamare al 380 7098908.