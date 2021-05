Ospedaletti: pubblicata la proposta per la concessione dei lavori pubblici per il parcheggio 'Comparto 1'

E’ stata pubblicata lunedì scorso, sulle pagine istituzionali del Comune di Ospedaletti, la presentazione di proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori pubblici' riferita al parcheggio del cosiddetto 'Comparto 1'.

Il Comune intende promuovere il recupero, la riqualificazione, la gestione e la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata della struttura di via Cavalieri di Malta per destinarla a parcheggio a rotazione e a pagamento per 156 posti auto e 14 posti moto, secondo l'indirizzo espresso dalla Giunta, volto alla pubblicizzazione di tale intervento per una eventuale iniziativa privata in merito.

L'avviso è finalizzato a portare a conoscenza degli operatori economici interessati la volontà dell'Amministrazione a valutare proposte di iniziativa privata che siano conformi alle linee guida del sopracitato avviso.