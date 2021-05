Domani sera un'altra serata del 'Laboratorio dell'Autostima' con lo sportello 'Noi4You'

Domani sera alle 21, su piattaforma ‘Zoom’ tornano le serate dedicate al ‘Laboratorio dell’Autostima’ con lo Sportello di Ascolto e Aiuto contro la violenza ‘Noi4You’.

L’appuntamento di domani vede come tema ‘La ragazza nella scatole’, che verrà trattato dalla dottoressa Patrizia Sciolla, psicologa-psicoterapeuta e criminologa. Perché le persone rimangono in casa con gli aggressori? Perché non scappiamo da certe situazioni? Perché lo spirito di sopravvivenza non ci aiuta?

Il gruppo si addentrerà in un caso realmente accaduto circa 20 anni fa che ha davvero dell’incredibile. Si tratta di andare a scovare le motivazioni dei sentimenti positivi nei confronti di chi ha assunto comportamenti negativi.

Zoom Meeting QUI.

Meeting ID: 456 122 6237

Passcode: 322721