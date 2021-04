Una nostra lettrice, Adriana Meis, ci ha scritto per chiedere al Comune di Sanremo una maggiore attenzione per l’asfalto di via Dante Alighieri:

“Rifare il manto stradale vorrebbe presumere rifare il fondo. Qui invece pelano un po’ di asfalto, buttano 1 cm di nuovo manto, e tutto viene risolto magari giusto per un breve periodo. Un po’ di tempo e i tubi sotto strada saltano, si fanno delle pezze e poi si formano avvallamenti”.