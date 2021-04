Ventimiglia: sburocratizzazione per l'ampliamento dei dehors e esenzione Tosap per gli stessi fino a giugno

Importante passo in avanti, in vista delle possibili aperture dei locali, per i gestori di bar e ristoranti di Ventimiglia. L’Amministrazione Scullino, infatti, ha deliberato la proroga per gli esercenti di ampliare i loro dehors esistenti, fino al 31 dicembre prossimo, sburocratizzando la procedura di richiesta.

Sarà infatti sufficiente inviare una semplice mail al Comune di Ventimiglia per ottenere l'agevolazione. Inoltre, in attesa di auspicabili ulteriori chiarimenti governativi, ha esteso l'esenzione del pagamento della Tosap per i dehors esistenti fino al 30 giugno prossimo.

Soddisfazione da parte dell’assessore al commercio Matteo De Villa che si è fatto portavoce delle istanze delle associazioni di categoria e dei singoli esercenti.