Sanremo: Annonario senza direttore da un anno, oggi riunione costruttiva tra Confesercenti e Sindaco

Incontro costruttivo, questa mattina in Comune a Sanremo, tra Confesercenti e Amministrazione sul futuro del Mercato Annonario. Alla riunione, richiesta dall’associazione di categoria, ha visto la partecipazione del Sindaco Biancheri, gli Assessori Menozzi e Ormea insieme al Consigliere Moraglia e, dall’altra parte, il segretario cittadino Mimmo Alessi e il rappresentante provinciale, Sergio Scibilia.

Sul tavolo, dopo il grave disguido per la mancata concessione del prolungamento dell’orario il sabato pomeriggio prima di Pasqua, a seguito dell’assenza di un direttore da circa un anno. L’incontro si è svolto in un clima di totale collaborazione, anche se Confesercenti ha chiesto chiaramente una serie di piccoli ma importanti interventi all’interno dell’Annonario, dove serve il ripristino di alcune norme e dell’agente di Municipale, ma anche un maggiore controllo, l'assegnazione dei banchi vuoti e del bar, oltre ovviamente alla nomina di una funzione direttiva, con cui i commercianti possano raffrontarsi.

Il Sindaco Biancheri ha dato ampie garanzie ai rappresentanti di Confesercenti, dando come riferimento l’Assessore Menozzi mentre la collega Silvana Ormea (che si occupa del personale) dovrà occuparsi di trovare la figura di direzione della struttura. Le parti si sono accordate per trovare le soluzioni richieste da Confesercenti, in particolare la figura del direttore, che è latitante da circa un anno.