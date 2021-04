I consigli del Professor Luca Avagnina, Podologo e Podoiatra: "Come il Covid 19 ha influito nella nostra attività fisica nella quotidianità"

In questo video con il Professor Luca Avagnina parleremo di come il Covid 19 ha influito sulla nostra quotidianità, a sopratutto in termini di sedentarietà nella nostra vita.

"Innanzitutto vi devo informare che un Podologo Podiatra preparato può riconoscere un soggetto che ha contratto il Covid 19, in quanto questa patologia ha anche delle manifestazioni ai piedi, che un periodo di inattivita può con grandi probabilità determinare dei nuovi problemi sui piedi.

Il mio consiglio è quello di FARE UNA VISITA PODOIATRICA PREVENTIVA PRIMA DELLA RIPRESA della attività per individuare PREVENTIVAMENTE assetti biomeccanici e/o posturali predisponenti, per cercare di evitare ad esempio borsiti o tendiniti quando riprenderete gli allenamenti standard."