Rallye di Sanremo: le disposizioni della Prefettura per consentire lo svolgimento in sicurezza della gara

Per consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza della 68a edizione del ‘Rallye di Sanremo’ e le gare collegate, prevista per oggi, domani e domenica è stata disposta, come per gli anni precedenti, la sospensione temporanea della circolazione, per motivi attinenti alla sicurezza pubblica, esclusivamente sulle Strade Provinciali e Comunali interessate dalle prove speciali.

La gara, ai sensi del quadro normativo vigente connesso con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si svolge senza la presenza di pubblico, ed in tal senso le Amministrazioni comunali interessate hanno adottato specifiche ordinanze. Sono esclusi dall’ordinanza di sospensione della circolazione i mezzi di soccorso.

Il Comitato Organizzatore si è impegnato a concedere il transito ai residenti (per modesti spostamenti) sino a 40 minuti antecedenti il passaggio della prima autovettura e, dove possibile, tra il primo ed il secondo transito.