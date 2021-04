Da 'Cervo ti Strega' al 'Festival internazionale di musica da Camera': la nuova stagione di eventi del borgo ligure

Un messaggio per guardare al futuro e ripartire nel segno della cultura: il Comune di Cervo annuncia le manifestazioni estive in programma nel borgo tra i più belli d’Italia per l’estate 2021. Nel rispetto delle normative in vigore per arginare la pandemia, musica, libri e non solo saranno protagonisti dal vivo dopo il periodo di stop prolungato e di eventi via web: un atteso ritorno che riaccenderà il dialogo in presenza tra artisti e pubblico.

«Pur trovandoci in un momento ancora tormentato dal punto di vista sanitario ed emergenziale, soprattutto per la nostra provincia in zona rossa, la macchina dell’Amministrazione è al lavoro per le manifestazioni estive – sono le parole del sindaco di Cervo Lina Cha - con soddisfazione andiamo avanti sulla strada già percorsa l’anno scorso con grandi difficoltà per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo, speranzosi di vedere una luce all’orizzonte grazie ai vaccini. Cervo è pronta a presentarsi con eventi che anche quest’anno vedranno un calendario di prestigio ed eccellenze in campo musicale e letterario. L’Amministrazione è soddisfatta del valore di manifestazioni che portano il nome di Cervo in tutto il mondo: crediamo nella cultura e vogliamo perseguire questa strada lanciando il nome del nostro meraviglioso borgo come faro di cultura, nel fondamentale binomio con il turismo, sviluppando reti e imprenditorialità sul territorio. Questo è diventato il nostro modus operandi per eventi che ogni anno portano grandi nomi sulla piazza dei Corallini contribuendo a promuovere il nostro borgo e farlo conoscere e apprezzare sempre di più».

Torneranno dunque sulla piazza dei Corallini manifestazioni storiche e attese intorno alle quali il calendario andrà progressivamente arricchendosi.

Cervo ti Strega raggiungerà nel 2021 la sua ottava edizione. Come annunciato dalla Fondazione Bellonci, organizzatrice del Premio Strega, la cinquina di scrittori finalisti sarà a Cervo sabato 26 giugno, data che coinciderà con la Notte romantica nei borghi più belli d’Italia, evento ormai classico per Cervo. Il vincitore del Premio Strega 2021 tornerà nel borgo ligure in una data successiva all’8 luglio, quando a Roma si svolgerà la finale. Come ormai tradizione, Cervo ti Strega vedrà la partecipazione degli studenti lettori di cinque istituti superiori liguri che sono entrati a far parte della prestigiosa giuria nazionale del Premio Strega Giovani.

Luglio e agosto saranno i mesi in cui nel cuore del borgo medievale andrà in scena la grande musica. Il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, alla sua cinquantottesima

edizione, si svolgerà dal 2 luglio al 27 agosto. Il programma artistico includerà 12 diversi spettacoli (4 dei quali con doppia replica prevista, per un totale di 16 rappresentazioni) che si terranno nella storica sede del Festival, la piazza dei Corallini, e un concerto che si terrà all'interno della Chiesa di San Giovanni Battista, per un totale di 17 eventi. Numerose le collaborazioni artistiche e le novità dell’edizione 2021, che saranno rese note più avanti insieme al programma dettagliato e alle modalità di prenotazione dei concerti.