Bordighera: il sindaco Ingenito annuncia la fine del cantiere in via Gioberti “Altro intervento per la tutela del territorio” (Foto)

Il lavoro terminato in via Gioberti

Si conclude il cantiere di via Gioberti.“Un altro intervento per la tutela del territorio giunto al termine. Siamo davvero soddisfatti del risultato”, queste le parole del sindaco Vittorio ingenito che annuncia entusiasta la fine dei lavori del muro in cemento armato ricoperto di mattoni a vista.



Una scelta di stile che ovviamente per nulla stravolge l’aspetto cittadino restando nettamente in linea con l’architettura già presente conferendo il senso di continuità rustico ed elegante che la tradizione impone. Tanti i cantieri sul territorio che a poco a poco, l’uno dopo l’altro si stanno completando.