A Triora si cerca un gestore per il MES: il comune chiede esperienza per avviare un progetto di valorizzazione

E' stato attivato una bando per conoscere se ci siano realtà culturali interessate a gestire il Museo Etnostorico della Stregoneria. Si potrebbe definire come un'indagine di mercato per trovare enti che vogliano avviare, in collaborazione con il Comune, un progetto di valorizzazione. Un eventuale affidamento che sarà oggetto di approfondimento in una fase successiva, potrebbe avere un'iniziale durata di almeno un anno e potenzialmente prorogabile per i successivi tre anni.

Oggi è il Comune ad occuparsi in toto della gestione dello spazio museale di palazzo Stella. Una struttura importante inaugurata il 10 dicembre 2016. In questi anni ha riscosso l'interesse delle scuole e dei turisti ma fin dall'apertura le amministrazioni che si sono succedute hanno dovuto fare i conti con una certa difficoltà nel trovare il soggetto giusto per attuare un percorso di crescita di questo Museo.

A distanza di 4 anni, per l'amministrazione del sindaco Massimo Di Fazio e in particolare per il vicesindaco Giovanni Nicosia, i tempi sono maturi per avviare un discorso diverso. La manifestazione di interesse aperta recentemente è orientata a privilegiare la qualità dell'offerta. Infatti per partecipare è richiesta esperienza nel settore, con progetti di valorizzazione in ambito culturale e museale, oltre naturalmente alla presentazione di una progettualità tagliata su misure per il MES da attuare in tempi rapidi.