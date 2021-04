Sanremo: richiesta di chiudere l'Annonario alle 18 rimane senza firma, stamattina è intervenuto il Segretario Generale

La situazione è stata risolta dal Segretario generale del Comune, Tommaso Lamendola, ma poteva essere particolarmente incresciosa per gli uffici del Comune e per i commercianti del Mercato Annonario di Sanremo.

Il fatto si è verificato questa mattina quando, alla ennesima richiesta degli operatori agli uffici del mercato se la richiesta fatta a inizio settimana di poter prolungare l’orario dalle 15 alle 18. Ma il documento non era stato firmato dal dirigente competente e, quindi, la chiusura doveva essere regolarmente attuata alle 15.

Si sono immediatamente messi in modo Mimmo Alessi (Confesercenti) e il Consigliere comunale Lorenzo Marcucci (anche lui commerciante dell’Annonario) per trovare una soluzione, anche in virtù delle molte pressioni fatte da tutti i commercianti nel corso della settimana. Molti di loro, infatti, avevano preso appuntamento con i clienti per consegnare alimenti nel pomeriggio e, quindi, si sarebbero trovati spiazzati dalla mancata firma apposta sul documento.

Questa mattina è stato il Segretario generale del Comune, Tommaso Lamendola, che è sceso appositamente dall’abitazione di Carpasio, per firmare il documento e consentire ai commercianti l’apertura fino alle 18. Mimmo Alessi, Lorenzo Marcucci e tutti i gli operatori hanno voluto ringraziare gli Assessori che si sono adoperati ma, soprattutto, il Segretario: “Si è comportato in modo altamente professionale – dicono Alessi e Marcucci – ma anche umano, perché è venuto appositamente per apporre una firma, che bastava fosse arrivata dal dirigente in settimana e nulla sarebbe accaduto”.