Sanremo: poca gente in giro e un paio di sanzioni al casello, pieni solo i supermercati in questo sabato 'rosso' (Foto)

La giornata non particolarmente bella non ha incentivato i sanremesi e i pochi turisti delle seconde case che sono riusciti ad arrivare nei giorni scorsi, a muoversi più di tanto nella città dei fiori. Ieri, con il sole, abbiamo trovato le strade piene, così come le spiagge e i lungomare mentre oggi gli unici luoghi con tanta gente, erano i supermercati e l’Annonario.

Tanta gente a fare la spesa di Pasqua e Pasquetta mentre la copertura del cielo e la temperatura leggermente calata, hanno scoraggiato gli amanti della tintarella e del mare. Le strade si sono presentate pressochè vuote, mentre sono presenti i controlli delle forze dell’ordine. Tutti impegnati: Polizia, Municipale e Carabinieri che verificano le auto a campione, soprattutto quelle straniere o comunque quelle non targate Imperia.

Questa mattina è stato presidiato con attenzione, da uomini del Commissariato e della Polizia Municipale, il casello di Sanremo dal quale hanno tentato di uscire diversi francesi e monegaschi, che sono stati fermati e rispediti indietro. Un paio le sanzioni ma, fortunatamente, sono risultati pochi i tentativi di ‘sconfinare’ verso la riviera di ponente.

I controlli delle forze dell’ordine proseguiranno anche domani e a Pasquette che, come da ieri e fino all’11 aprile si vivranno in zona rossa.