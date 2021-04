Sanremo: al Mercato Annonario affari a rilento in vista di Pasqua, si spera nelle ultime ore a ridosso del weekend

Natale con nessuno, Pasqua…altrettanto. Al tempo della pandemia è il caso di mettere mano anche ai detti popolari e anche per il prossimo weekend il colore dominante sarà il rosso. Tutti chiusi in casa, niente pranzo con parenti o amici ed ecco che tre mesi dopo ci si riorganizza per allestire la tavola all’insegna del fai da te.

Sarebbe immaginabile una buona ricaduta sulla vendita di prodotti alimentari ma, per il momento, non è così. “A oggi la situazione è piatta, non c’è nessuno - commenta sconsolato Domenico Alessi, storico commerciante del Mercato Annonario e rappresentante locale di Confesercenti - può essere che il mercato dell’alimentare si muova vicino al weekend”.

La speranza è che in molti abbiano programmato l’acquisto dei ‘freschi’ per le ultime ore a ridosso del fine settimana. A Natale è stato così, unica piccola consolazione in un periodo nero per il mondo della ristorazione.

Importante ricordare che, nonostante la zona rossa, il Mercato Annonario oggi sarà aperto regolarmente fino alle 18 nonostante l’assenza del mercato esterno (la piazza sarà disponibile come parcheggio). Domenica e lunedì, invece, sarà chiuso.