Case a 1 euro a Triora: sono almeno una ventina gli immobili pronti a entrare nel sistema

Per il Comune è positivo tutto questo interesse verso l'iniziativa. Il 17 aprile scadrà il termine per presentare domanda per la 'prima' casa a 1 euro, situata in via Poggio 3. Quando e se sarà perfezionata la vendita, il progetto per la ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione dell'immobile andrà presentato entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del contratto di compravendita. I lavori dovranno iniziare entro e non oltre 12 mesi dal rilascio del permesso di costruzione e ultimati entro e non oltre 4 anni. Se l'iniziativa delle case a 1 euro si dimostrasse efficace, nel giro di alcuni anni il centro storico di Triora troverebbe nuova vita.