Sanremo: niente consegne a domicilio della spesa, le perplessità di un lettore

"Egregio Direttore,

Ho un appartamento a Sanremo da diversi anni, ma risiedo in Lombardia. Tutte le volte che posso ed è permesso vengo in Riviera. Ho notato, però, che a Sanremo nessun commerciante, grande distribuzione inclusa, si è organizzato per le consegne a domicilio della spesa e quindi, mio malgrado, mi sono ritrovato ad affollare supermercati, negozi vari e a contribuire a rendere sempre più impraticabile traffico e parcheggi. Treviglio (BG), il paese nel quale abito e che, per numero di abitanti equivale a Sanremo, si è organizzato immediatamente per le consegne a casa. Da oltre un anno non mi ritrovo a frequentare pericolosamente, sia io che la mia famiglia, esercizi commerciali di vario genere. La macchina rimane in garage. Strano che a Sanremo nessuno ci abbia mai pensato.

Curzio Pellegatta".